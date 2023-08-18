Общество 18 августа 2023, 17:14 Юрист Миронова: наказать консуматоров с юридической стороны почти невозможно

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Наказать консуматоров с юридисеской стороны практически невозможно несмотря на то, что они действуют незаконно. Об этом изданию «Страсти» сообщила юрист по гражданскому праву Елена Миронова.

Чтобы потерпевший мог обратиться в суд, ему необходимо предоставить факты и состав преступления. Речь идет про замену обычного меню на более дорогое или про вымогательство денег.

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Миронова предупредила, что если потерпевший не зафиксировал перечисленные факты обмана, он не сможет быть защищен со стороны закона.