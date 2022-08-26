Юрист Минина рассказала, как работает страховка жилья

Юрист Ирина Минина рассказала о страховке жилья и порядке действий при наступлении страхового случая. Об этом сообщило ИА «ФедералПресс».

Она пояснила, что этот вопрос регулируется программами организации возмещения ущерба. Их разрабатывают органы государственной власти субъектов Российской Федерации вместе со страховщиками.

В такие программы обязательно входит риск утраты или повреждения жилья при чрезвычайных ситуациях. К последним относятся аварии, катастрофы, стихийные или другие бедствия.

«Данный вид страхования нацелен именно на защиту основных конструкций жилья — без компенсации ущерба за повреждение иного имущества (мебели и пр.). Не будет осуществлена выплата в случае залива квартиры соседями, или повреждения по вине третьих лиц», — отметила Минина.

При наступлении страхового случая нужно зафиксировать факт ущерба и подать заявление в аварийные службы или МЧС, а потом вызвать представителей ТСЖ/ЖКХ, чтобы они составили акт. После подготовки необходимых документов страховая компания оценит сумму ущерба и выплатит компенсацию.