Общество 11 сентября 2023, 14:12 Юрист-международник Ванин: при путешествии в ЕС нужно брать с собой то, с чем будет не жалко расстаться на границе

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В случае въезда на территорию Евросоюза россиянам нужно брать с собой те личные вещи, с которыми будет не жалко расстаться на границе. Об этом сообщил юрист-международник, почетный адвокат России Валерий Ванин в беседе с «Национальной службой новостей».

Ранее СМИ сообщили о запрете граждан РФ въезжать в страны Европы на личных автомобилях с ноутбуками и смартфонами. По словам эксперта, соотечественники не смогут оспорить подобные прецеденты на границе.

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В связи с этим Ванин отметил, что государство должно вступиться за своих граждан, отстояв их законные права за рубежом.