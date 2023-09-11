11 сентября 2023, 14:12
Юрист-международник Ванин: при путешествии в ЕС нужно брать с собой то, с чем будет не жалко расстаться на границе
В случае въезда на территорию Евросоюза россиянам нужно брать с собой те личные вещи, с которыми будет не жалко расстаться на границе. Об этом сообщил юрист-международник, почетный адвокат России Валерий Ванин в беседе с «Национальной службой новостей».
Ранее СМИ сообщили о запрете граждан РФ въезжать в страны Европы на личных автомобилях с ноутбуками и смартфонами. По словам эксперта, соотечественники не смогут оспорить подобные прецеденты на границе.
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В связи с этим Ванин отметил, что государство должно вступиться за своих граждан, отстояв их законные права за рубежом.
Евросоюз
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