Общество 22 апреля 2024, 17:34 Юрист Меркулов напомнил, что последний рабочий день удлиненной рабочей недели должен быть сокращенным

Читать 360tv в

Россиян ждет шестидневная рабочая неделя перед длинными выходными. Об ее особенностях 7Дней рассказал директор практики организационного развития «КСК Групп», юрист Михаил Меркулов.

Он отметил, что в этом году будет три шестидневные недели. По мнению эксперта, работники в таких условиях становятся менее эффективны.

Реклама

«Субъективные ожидания отдыха и планирование развлечений снижают у работников мотивацию. Особенно накопленный эффект усталости наблюдается в последний рабочий день», — подчеркнул Михаил Меркулов.

Он напомнил, что шестой рабочий день обязательно должен быть сокращенным на час. Однако на оплате это никак не отразится.

Авторы: