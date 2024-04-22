22 апреля 2024, 17:34
Юрист Меркулов напомнил, что последний рабочий день удлиненной рабочей недели должен быть сокращенным
Россиян ждет шестидневная рабочая неделя перед длинными выходными. Об ее особенностях 7Дней рассказал директор практики организационного развития «КСК Групп», юрист Михаил Меркулов.
Он отметил, что в этом году будет три шестидневные недели. По мнению эксперта, работники в таких условиях становятся менее эффективны.
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«Субъективные ожидания отдыха и планирование развлечений снижают у работников мотивацию. Особенно накопленный эффект усталости наблюдается в последний рабочий день», — подчеркнул Михаил Меркулов.
Он напомнил, что шестой рабочий день обязательно должен быть сокращенным на час. Однако на оплате это никак не отразится.
Работа
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