Общество 18 апреля 2024, 14:19 Юрист Матюнин: работодатель должен убрать фото сотрудника с сайта после его увольнения

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Размещенные фотографии сотрудника на сайте компании после увольнения могут дать повод новому работодателю заподозрить его в деятельности по совместительству. Прежнее руководство должно удалять такие снимки, сообщил юрист Олег Матюнин сайту «Мир 24».

По словам специалиста, вся размещенная на сайте информация о сотруднике относится к персональным данным. Не удалив ее, работодатель выйдет за допустимые рамки.

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При этом человек не может требовать от работодателя удаления с сайта фотографий, на которых тот запечатлен как участник конференций. Использование таких изображений не запрещено, поскольку они были получены во время работы в компании.