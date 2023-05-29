Общество 29 мая 2023, 19:05 Юрист Мартынов: поврежденную во время непогоды машину можно отремонтировать за счет страховой компании

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Автовладельцы, чей транспорт был поврежден в результате стихийного бедствия или непогоды, могут переложить расходы по ремонту на страховую компанию. Об этом сообщил юрист Юрий Мартынов сайту rostovgazeta.ru.

По словам специалиста, если на машину упало дерево во дворе жилого дома или ее повредил град на закрытой подземной парковке, то в таком случае следует напрямую обратиться в страховую компанию по полису каско.

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Как сообщил сайт kp.ru, к стихийным бедствиям также относятся землетрясения, наводнения, природные пожары и ураганы.