Юрист Мария Ярмуш рассказала о наказании за ложные звонки о минировании

Случаи ложных звонков о минировании различных зданий участились в России. Юрист, адвокат Мария Ярмуш рассказала RT, какое наказание ждет злоумышленников за такие действия.

«Данное деяние, когда человек заведомо сообщает в правоохранительные органы ложные сведения об акте терроризма, подходит под статью 207 Уголовного кодекса. В зависимости от того, какую информацию предоставил злоумышленник, может быть или крупный штраф до одного миллиона рублей, если идет сообщение о террористической угрозе в отношении социального объекта: суды, детские учреждения, лечебные учреждения — там от трех до пяти лет лишения свободы», — рассказала юрист.

Она добавила, если звонок сделан с попыткой дестабилизации работы органов власти, то наказание серьезнее: от шести до восьми лет лишения свободы.