Юрист Мария Ярмуш оценила идею разрешить скорой и МЧС самостоятельно вскрывать квартиры

Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил разрешить сотрудникам скорой и МЧС самостоятельно вскрывать квартиры в экстренных ситуациях. Юрист Мария Ярмуш в разговоре с RT объяснила, что это может привести к злоупотреблению и нарушению прав граждан.

Если есть необходимость вскрыть дверь, нужно привлекать полицейских для контроля законности происходящего.

«При любом проникновении в жилище должны присутствовать органы полиции. Сейчас закон позволяет полиции вскрывать жилища для задержания преступников, пресечения совершения преступления, но мы должны понимать, что жилище неприкосновенно. Неприкосновенность жилища гарантирована Конституцией России», — сказала юрист.