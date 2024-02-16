Общество 16 февраля 2024, 14:23 Юрист Малюта рассказала, что владельцам затопленных домов в Ростовской области положены выплаты

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В Ростовской области в станице Грушевской 14 февраля затопило 30 домов, и их владельцы могут рассчитывать на выплаты. Об этом rostovgazeta.ru рассказала юрист Оксана Малюта.

Она объяснила, что выплаты предоставляются по заявлениям от собственников. Во-первых, они могут рассчитывать на единовременную помощь в размере 10 тысяч рублей. Кроме того, по закону положено временное размещение пострадавших от стихийных бедствий и питание, на которое тратят до 415 рублей в сутки.

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«За частично утраченное имущество первой необходимости — 50 тысяч рублей на человека, за полностью утраченное имущество первой необходимости — 100 тысяч рублей на человека», — добавила юрист.

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