Общество 31 января 2024, 16:03 Юрист Малюта: нарушение правил парковки карается штрафом и эвакуацией машины

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Юрист Оксана Малюта рассказала, какое наказание предусмотрено за парковку автомобиля на пешеходной зоне. Слова эксперта передал сайт RostovGazeta.ru.

Специалист отметила, что соответствующее нарушение карается предупреждением или административным штрафом от 500 до 1000 рублей.

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Кроме того, машину недобросовестного водителя могут эвакуировать по одному из пунктов ст. 27.13 КоАП РФ, добавила Малюта.