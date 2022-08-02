Юрист Максимов рассказал, как выбрать зоогостиницу для питомца

Уезжая в отпуск, хозяева собак и кошек задумываются, с кем оставить животное. Для таких целей существуют зоогостиницы, но выбирать их нужно внимательно. Юрист Дмитрий Максимов рассказал Life, как выбрать надежную и безопасную для питомца зоогостиницу.

Во-первых, нужно выбирать зоогостиницу, которая работает в правовом поле и зарегистрирована официально.

«Существует множество частных передержек, которые функционируют нелегально. Соответственно, в случае если ваше животное украдут, убьют, потеряют или отравят, таких псевдопредпринимателей будет сложнее привлечь к ответственности. Представьте, что животное — это младенец, а не взрослый человек: оставили бы вы его на продолжительное время непонятно с кем?» — сказал юрист.

Работу зоогостиниц регулирует ГОСТ Р 57014-2016 «Услуги для непродуктивных животных. Услуги по временному содержанию непродуктивных животных. Общие требования». Текст и договор можно найти в интернете. Договор с передержкой нужно заключать обязательно, это гарантия, что с питомцем ничего не случится.

«С гостиницей или индивидуальным предпринимателем необходимо заключить договор с указанием всех условий приема, содержания, питания и возврата питомца, а также возможности вашего контроля за его состоянием. Организацию и ИП необходимо предварительно проверить на сайте egrul.nalog.ru на предмет действительности регистрации», — рассказал Максимов.