Общество 06 декабря 2023, 12:48 Юрист Лысиков: возврат машины с любыми дефектами в салон ограничен 15 днями

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Покупка машины без пробега внушает уверенность и безопасность. Однако даже транспортные средства из автосалонов могут иметь дефекты. Как быть в такой ситуации, рассказал юрист по гражданским делам Семен Лысиков в беседе с «ФедералПресс».

По его словам, основанием для обращения в салон с претензией являются недостатки, которые не указаны в перечне договора. Однако наличие неисправности должно усматриваться именно на момент приобретения автомобиля.

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Эксперт отметил, что возможность возврата машины или уменьшения ее стоимости ограничена 15 днями. По истечении указанного срока клиент имеет право обратиться только с существенными дефектом, определяемым судом.