Общество 05 февраля 2024, 13:56 Юрист Лукьянов посоветовал писать жалобы, если продавец навязывает дополнительные услуги

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В России подняли штрафы за нарушение прав потребителей и навязывание дополнительных услг при продаже товаров. Кроме того, до 30 тысяч рублей заплатят и руководители, халатно относящиеся к рассмотрению жалоб, передала «Вечерняя Москва».

Юрист Сергей Лукьянов посоветовал всегда подавать заявление, когда человек сталкивается с навязыванием дополнительных услуг. При этом он подчеркнул, что есть серьезная разница между маркетинговым ходом и принуждением к ненужной покупке.

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Так, нет ничего незаконного в том, чтобы продавать зубную пасту со скидкой при покупке щетки. Но не продать одно без другого — уже нарушение.

«В случае чего, не надо бояться возразить. <…> Не стоит забывать о главном: все покупки услуг или товаров должны быть добровольными и давать свободу выбора, что и подчеркивают новые поправки, подписанные президентом Российской Федерации», — отметил юрист.

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