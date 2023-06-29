Общество 29 июня 2023, 15:22 Юрист Лукаш: если УК игнорирует интересы жильцов, то целесообразно обращаться в Жилищную инспекцию

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Если управляющая компания игнорирует требования по благоустройству дворовых территорий, то стоит обратиться в Жилищную инспекцию, а затем в прокуратуру. Об этом «ФедералПресс» сообщил юрист, член общественной палаты Волгоградской области Антон Лукаш.

При этом он подчеркнул, что территории должны быть включены в состав общего имущества дома.

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Коммунальная служба, в свою очередь, должна заниматься озеленением, которое расположено на земельном участке, входящем в состав общего имущества, добавил юрист.