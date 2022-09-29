Юрист Лямзин рассказал, можно ли взять собаку с собой на фронт | 360°

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Юрист Лямзин рассказал, можно ли взять собаку с собой на фронт

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Многим мобилизованным мужчинам не с кем оставить своих домашних животных. Юрист Андрей Лямзин в разговоре с Life рассказал, разрешается ли взять с собой на фронт собаку.

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Судя по тому, что в приказе Минобороны РФ не утверждается обратного, взять с собой собаку возможно. Однако мобилизованный должен будет предоставить в военкомат документы о том, что животное здорово, молодо и обучено.

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