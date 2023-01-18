Общество 18 января 2023, 16:49 Юрист Ляхманов объяснил, какая ответственность предусмотрена за взлом аккаунтов в России Юрист Кирилл Ляхманов: установить компьютерного злоумышленника крайне сложно

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Российские пользователи все чаще стали встречаться с атаками на аккаунты, после которых все личные данные переходят в руки компьютерных злоумышленников. О том, какая ответственность предусмотрена в России за взлом аккаунтов, рассказал главный юрисконсульт практики интеллектуальной собственности юридической компании ЭБР Кирилл Ляхманов в беседе с «Известиями».

По словам специалиста, наказания за преступления в сфере компьютерной информации предусматриваются статьей 272 УК РФ — «Неправомерный доступ к компьютерной информации».

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Однако уголовные дела по данной статье возбуждаются крайне редко, потому что в большинстве случаев специалистам не удается установить личность злоумышленника.

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