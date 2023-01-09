Общество 09 января 2023, 17:31 Юрист Лев Воропаев оценил идею штрафовать выбрасывающих мусор из машин с помощью камер

Читать 360tv в

В России с 11 января разрешат использовать камеры видеофиксации, чтобы штрафовать тех, кто выбрасывает мусор из машин, и эксперты считают такую меру действенной. Об этом RT рассказал юрист Лев Воропаев.

По его словам, это отличная идея. Потому что люди, которые мусорят на улице и загрязняющие свою планету, не понимают слов. А штрафы станут эффективным методом в борьбе за чистоту. Лев Воропаев также отметил, что система фото- и видеофиксации уже зарекомендовала себя. К тому же она становится все более совершенной и доказала свою пользу.

Реклама

«Но количество нарушений значительно снизилось после того, как ввели данный институт. Поэтому и в этой области, я полагаю, будут адекватные результаты. Если, конечно, будет адекватно вводиться данная практика по привлечению собственников автомобилей к административной ответственности», — подчеркнул юрист.

Реклама