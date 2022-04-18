Юрист Лев Тропин объяснил разницу между квартирой и апартаментами

Юридически апартаменты не считаются жилым помещением, поэтому проживание в них может быть менее удобным и более затратным, чем в квартире. Об этом NEWS.ru рассказал адвокат Лев Тропин.

Из-за того, что апартаменты по документам являются нежилым помещением, застройщики не обязаны обеспечивать в шаговой доступности от ЖК с апартаментами всю необходимую социальную инфраструктуру — школы, детские сады, магазины. Также в апартаментах нельзя оформить постоянную регистрацию.

«Также покупатели апартаментов не защищены нормами ФЗ № 214 „Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости <…>“, и в случае банкротства застройщика собственникам апартаментов не будет выплачена денежная компенсация. Кроме того, на апартаменты не распространяются санитарно-эпидемиологические стандарты, которые разработаны для жилых помещений. К примеру, стандарт уровня шума, стандарт плотности городской застройки», — добавил юрист.