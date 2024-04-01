Общество 01 апреля 2024, 16:46 Юрист Лев: новые правила перепланировки жилья предусматривают взаимодействие с ЕГРН

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Поправки, которые корректируют процесс перепланировки помещений, вступил в силу в РФ с 1 апреля. О нюансах новых правил рассказал юрист Лев Лев в беседе с сайтом «Аргументы и факты».

Он напомнил, что раньше для процедуры было достаточно разрешения от местной администрации. Однако теперь глобальные изменения в жилище можно узаконить только с помощью ЕГРН.

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По словам эксперта, в реестр нужно передать необходимые сведения, после чего в документах на квартиру появится соответствующая метка, добавило ИА НСН.