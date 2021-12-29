Юрист Кваша посоветовал россиянам не нарушать допустимую норму шума в новогодние праздники

Управляющий партнер юридического бюро Дмитрий Кваша объяснил, какой шум в период новогодних праздников может считаться нарушением. По его словам, в ночь с 31 декабря на 1 января разрешается шуметь буйными компаниями под веселую музыку, топать, хохотать, плясать, однако в последующие дни вводятся ограничения. Об этом написала «Общественная служба новостей».

Юрист посоветовал помнить о соседях не только на Новый год, но и в обычные дни. По его словам, болтание по телефону за стеной или музыка могут помешать сну. Также, на его взгляд, не очень повезло тем людям, у которых сверху живут буйные соседи, бегающие по квартире и топающие ногами.

Юрист отметил, что в России установлена допустимая норма шума. Обычно дневные и ночные показатели существенно различаются.

«Нужно помнить, что нельзя превышать предельно допустимую норму шума. Для Москвы это 40 децибел днем — то есть звук, превышающий обычный голос при общении, — и 30 децибел ночью. Если днем ваш сосед слушает музыку громче 40 децибел, в первую очередь нужно подойти к нему и поговорить (одному или коллективно). Если не сработает, можно пожаловаться в управляющую компанию. И последний вариант — обратиться в полицию. Первый раз должны прийти предупредить. Во второй — зафиксировать факт и оштрафовать (на две тысячи рублей)» — заключил специалист.