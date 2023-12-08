Общество 08 декабря 2023, 13:55 Юрист Кузнецов раскритиковал предложение вернуть налог на бездетность

Читать 360tv в

Депутат Госдумы Евгений Федоров предложил вернуть налог на бездетность, который действовал во времена СССР. Инициативу прокомментировал Юрист Владимир Кузнецов в беседе со «Свободной прессой».

По мнению специалиста, соответствующие меры вызовут недовольство со стороны общественности и не принесут нужного эффекта.

Реклама

Кузнецов отметил, что проблему демографии нужно решать с помощью социальных гарантий, льгот и обеспечения необходимых условий, добавило радио «КП».