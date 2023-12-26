Общество 26 декабря 2023, 12:11 Юрист Кузнецов посоветовал просить у продавца выписку из ЕГРН при покупке земельного участка

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При покупке земельного участка нужно быть очень внимательным, чтобы не приобрести кота в мешке и не нарваться на мошенников. Об этом Общественной Службе Новостей рассказал адвокат по земельным делам Денис Кузнецов.

Он посоветовал первым делом запросить у владельца свежую выписку из ЕГРН. Это делает очень быстро, зато в документе будут указаны все ограничения, наложенные на участок. Например, залоги и ипотека.

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Кроме того, нужно убедиться, что на участке разрешено строительство. Для этого стоит сделать запрос его градостроительного плана. В нем будет видно, если ли какие-то ограничения, относится ли земля к зонам с особым использованием территории.

«То есть у вас, например, участок может попадать в охранную зону газа. Это часто встречающася проблема для территорий Новой Москвы и Московской области», — объяснил эксперт.

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