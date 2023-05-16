Общество 16 мая 2023, 17:24 Юрист Куликов: обращение к сотовому оператору поможет избавиться от спам-рассылок

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Пользователи услуг при подписании договоров оставляют свои контактные данные и сами дают согласие на рассылку рекламной информации. О том, как избавиться от спама, рассказал кандидат юридических наук Никита Куликов «Газете.Ru».

По словам юриста, при заполнении анкет пользователю необходимо заранее предупредить компанию о нежелании получать рекламные рассылки. От назойливых звонков и сообщений можно избавиться, обратившись к сотовому оператору, добавил юрист

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Как сообщил сайт kp.ru, если перечисленные действия не помогли, то в таком случае следует написать жалобу в ФАС.