Юрист Кудряшов: должники и мобилизованные граждане не смогут покинуть Россию | 360°

Все новости

Мир

10 октября 2022, 17:26

Пушилин сообщил о продвижении союзных сил на Угледарском и Марьинском направлениях

Мир

10 октября 2022, 17:20

Глава Минобороны Белоруссии призвал Киев отказаться от провокаций

Реклама

Эксклюзив

10 октября 2022, 17:14

Украинский политик признался Вовану и Лексусу, кто стоит за атакой на Крымский мост

Эксклюзив

10 октября 2022, 17:11

«Пораженческий настрой». Удары по украинской инфраструктуре подавят боевой дух ВСУ

Мир

10 октября 2022, 17:08

Эрдоган обвинил Запад в ошибке при оценке украинского кризиса

Мир

10 октября 2022, 17:07

Столтенберг пообещал Украине дополнительную военную поддержку

Мир

10 октября 2022, 17:00

Претензии Венгрии на возвращение Закарпатья на Украине сочли пропагандой

Спецоперация

10 октября 2022, 16:56

Власти Кривого Рога ввели ограничения на расход электричества

Подмосковье

10 октября 2022, 16:55

Проект комитета по ценам и тарифам Подмосковья стал лауреатом всероссийского конкурса

Общество

10 октября 2022, 17:06

Юрист Кудряшов: должники и мобилизованные граждане не смогут покинуть Россию

Читать 360tv в

Юрист, гендиректор «Хатон.ру Право» Кирилл Кудряшов в разговоре с изданием «ФедералПресс» заявил, что мобилизованные граждане, а также те, у которые имеются долги по кредитам, не смогут уехать из России.

Тот, кто платит кредит исправно, не вызывает никаких вопросов у государства, добавил он.

Реклама

«Гражданин, взявший кредит легально и исправно его уплачивающий, может беспрепятственно покинуть территорию РФ, если есть такая необходимость. Правда, мобилизация внесла коррективы: на мужчин, получивших повестку с предписанием явиться в часть, это не распространяется», — сообщил Кудряшов.

Реклама

При этом юрист напомнил, что ответственность за неуплату кредитов не исчезает после выезда за рубеж. В случае, если гражданин выехал и перестал платить кредиты, то приставы имеют право отобрать его имущество.

Кредиты

Частичная мобилизация в РФ

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама