Юрист Кудряшов: должники и мобилизованные граждане не смогут покинуть Россию | 360°

Общество 10 октября 2022, 17:06 Поделиться Telegram

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Viber Юрист Кудряшов: должники и мобилизованные граждане не смогут покинуть Россию

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Юрист, гендиректор «Хатон.ру Право» Кирилл Кудряшов в разговоре с изданием «ФедералПресс» заявил, что мобилизованные граждане, а также те, у которые имеются долги по кредитам, не смогут уехать из России.

Тот, кто платит кредит исправно, не вызывает никаких вопросов у государства, добавил он.

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«Гражданин, взявший кредит легально и исправно его уплачивающий, может беспрепятственно покинуть территорию РФ, если есть такая необходимость. Правда, мобилизация внесла коррективы: на мужчин, получивших повестку с предписанием явиться в часть, это не распространяется», — сообщил Кудряшов.

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При этом юрист напомнил, что ответственность за неуплату кредитов не исчезает после выезда за рубеж. В случае, если гражданин выехал и перестал платить кредиты, то приставы имеют право отобрать его имущество.

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