Общество 13 июня 2023, 14:48 Юрист Кудерко: в случае отмены поездки билет на поезд важно сдать как можно раньше

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В случае отмены поездки билет на поезд следует сдать как можно раньше, это поможет избежать дополнительных финансовых потерь. Об этом сообщила юрист Елена Кудерко в беседе с агентством «Прайм».

По словам специалиста, при оформлении возврата за восемь часов до отправления пассажир получит деньги в полном объеме. Если же билет приобрели с невозвратным тарифом, то в таком случае деньги не вернут даже при своевременном обращении.

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Как сообщили «Известия», при необходимости вернуть билеты по тарифу «туда-обратно», пассажир получит деньги либо сразу за два билета, либо только за обратный билет.