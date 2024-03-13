Общество 13 марта 2024, 13:39 Юрист Круглова не исключила оттока врачей из-за возможного повышения НДФЛ

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В России рассматривают возможность увеличения налогов на личные доходы россиян. В этом случае сотрудники бюджетных учреждений, в том числе врачи и учителя, могут уйти с работы, сообщила юрист Людмила Круглова в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По словам специалиста, у госучреждений нет таких возможностей, как у бизнеса, подкорректировать финансовую модель. Сотрудники этого сектора могут попасть под повышенные ставки и уйти в другие места, где зарплата будет больше.

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«Для того, чтобы не мотивировать их и тех служащих, у которых нормальная зарплата, нужно предусмотреть отдельные вычеты, льготы. И это не только чисто для госслужащих, а в том числе и для тех, у кого повышенная сложность работы», — отметила Круглова.