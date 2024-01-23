Общество 23 января 2024, 13:34 Юрист Крохин: заявление о перерасчете за коммунальные услуги можно передать в УК или МФЦ

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Председатель Союза жилищных организаций столицы и юрист Константин Крохин рассказал, куда обращаться с просьбой о перерасчете за коммунальные услуги. Такое право имеют граждане, которым неверно начислили плату за ЖКУ, передала «Вечерняя Москва».

Если квитанции выдает управляющая компания, необходимо передать соответствующее заявление в бухгалтерию. УК обязана ответить в течение 20-30 дней, отметил эксперт.

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По его словам, в некоторых случаях проблему решает МФЦ. Это касается россиян, квартиры которых обслуживает государственное бюджетное учреждение.