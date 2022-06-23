Юрист Крохин рассказал, когда долги за квартиру могут перейти новому собственнику

Новый собственник квартиры по закону не должен «унаследовать» долги за квартиру от старого собственника, передала «Вечерняя Москва». Исключение составляют долги по взносам на капитальный ремонт, рассказал юрист Константин Крохин.

Он посоветовал проверять долги старого собственника перед покупкой квартиры. Нужно получить выписку из домовой книги или справку с финансово-лицевого счета.

«В случае когда дом обслуживается в Едином расчетном центре, то нужно запросить Единый платежный документ или выписку Единого жилищного документа. Также необходимо запросить у продавца или его риелтора эти документы. Если дом обслуживается в ЖСК или ТСЖ, то нужно обратиться в бухгалтерию. Там покупателю предоставят информацию о долгах», — пояснил Крохин.