Общество 24 января 2023, 11:51 Юрист Крохин рассказал, как быть, если вам неправильно начислили плату за ЖКУ Юрист Крохин: даже если вы оплатили квитанцию, можно добиться перерасчета

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Юрист, председатель Московского жилищного союза Константин Крохин в разговоре с радиостанцией Sputnik рассказал как быть, если вам неверно начислили плату за жилищно-коммунальные услуги.

По словам эксперта, в таком случае следует обратиться в управляющую компанию для проверки выставленного счета. Неточность в квитанции может быть ошибкой или же следствием недобросовестности организации.

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«Некоторые недобросовестные организации, которые испытывают недобор платежей, раскидывают чужие долги на граждан. Если граждане не замечают этого или у них нет времени разбираться, они переплачивают», — сказал Крохин.

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В случае ошибки компания должна ее исправить, либо же человек получит подтверждение, что начисление является верным. Даже если вы оплатили квитанцию, можно добиться перерасчета, добавил Крохин.