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    11 мая 2022, 21:45

    Юрист Крохин объяснил, какие данные о должниках УК не имеют права обнародовать

    Полина Гребенщикова

    Сотрудники управляющих компаний часто размещают информацию о должниках в подъезде — это законная практика, передала «Вечерняя Москва». Однако обнародовать личные данные должников УК не имеют права, рассказал юрист, председатель Союза жилищных организаций Москвы Константин Крохин.

    Управляющие компании имеют право размещать информацию о номере квартиры должника и сумму задолженности, но не его персональные данные.

    «Если указываются фамилия, имя и отчество, паспортные данные, сведения, связанные с родством, и еще что-то такое, то это является уже вторжением в личную жизнь», — пояснил юрист.