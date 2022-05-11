Юрист Крохин объяснил, какие данные о должниках УК не имеют права обнародовать

Сотрудники управляющих компаний часто размещают информацию о должниках в подъезде — это законная практика, передала «Вечерняя Москва». Однако обнародовать личные данные должников УК не имеют права, рассказал юрист, председатель Союза жилищных организаций Москвы Константин Крохин.

Управляющие компании имеют право размещать информацию о номере квартиры должника и сумму задолженности, но не его персональные данные.

«Если указываются фамилия, имя и отчество, паспортные данные, сведения, связанные с родством, и еще что-то такое, то это является уже вторжением в личную жизнь», — пояснил юрист.