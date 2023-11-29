Общество 29 ноября 2023, 12:01 Юрист Крохин: коммунальные службы обязаны очистить тротуары в течение четырех часов после снегопада

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Зимой даже самые благоустроенные дворы и дорожки могут превратиться в полосу препятствий из-за сугробов, а также гололедицы. В интервью радиостанции Sputnik председатель правления Московского жилищного союза и юрист Константин Крохин рассказал, в какие сроки коммунальные службы обязаны очистить улицы.

По его словам, специалистам необходимо ликвидировать последствия снегопада в течение четырех суток.

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«Однако тротуары, подходы к домам и социальным учреждениям должны быть очищены в течение четырех часов после окончания снегопада. Отсчет времени идет не с момента начала снегопада, а с момента окончания. К сожалению, нарушения этих сроков случаются», — отметил эксперт.

Он добавил, что жалобы на плохую уборку снега нужно передавать в управляющую компанию или административные инспекции.