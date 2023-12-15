Общество 15 декабря 2023, 12:41 Юрист Краснов посоветовал родителям больше общаться с детьми, чтобы пресечь буллинг в школах

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Проблема буллинга в школах становится все более распространенной, но часто ее можно решить на уровне родителей. Об этом Общественной Службе Новостей рассказал почетный адвокат России Дмитрий Краснов.

По его словам, буллинг бывает разный. Психологический и физический. Во втором случае вопрос уже можно решать в правовом поле. Однако зачастую школьники не достигают возраста уголовной ответственности. Поэтому, в первую очередь, родители должны наладить со своим ребенком диалог.

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«От того, насколько доверительное отношение у ребенка с родителями и насколько родители интересуются жизнью ребенка и его психическим и физическим состоянием, зависит то, насколько быстро можно предотвратить трагические последствия», — сказал эксперт.

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