Юрист Краснов назвал наказание за незаконный обмен валюты

Юрист Дмитрий Краснов рассказал, какое наказание можно получить за незаконный обмен валюты, передала «Вечерняя Москва».

Он отметил, что ответственность будут нести и продавцы, и покупатели. Они могут получить штраф 75-100% от суммы незаконной сделки.

«Действия спекулянтов на теневом валютном рынке также можно квалифицировать по статье „Незаконная банковская деятельность“», — добавил Краснов.

Это означает, что продавцы могут сесть в тюрьму на срок до семи лет.