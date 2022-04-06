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    06 апреля 2022, 15:24

    Юрист Краснов назвал наказание за незаконный обмен валюты

    Дарья Морозова

    Юрист Дмитрий Краснов рассказал, какое наказание можно получить за незаконный обмен валюты, передала «Вечерняя Москва».

    Он отметил, что ответственность будут нести и продавцы, и покупатели. Они могут получить штраф 75-100% от суммы незаконной сделки.

    «Действия спекулянтов на теневом валютном рынке также можно квалифицировать по статье „Незаконная банковская деятельность“», — добавил Краснов.

    Это означает, что продавцы могут сесть в тюрьму на срок до семи лет.