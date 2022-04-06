Юрист Краснов назвал наказание за незаконный обмен валюты
Юрист Дмитрий Краснов рассказал, какое наказание можно получить за незаконный обмен валюты, передала «Вечерняя Москва».
Он отметил, что ответственность будут нести и продавцы, и покупатели. Они могут получить штраф 75-100% от суммы незаконной сделки.
«Действия спекулянтов на теневом валютном рынке также можно квалифицировать по статье „Незаконная банковская деятельность“», — добавил Краснов.
Это означает, что продавцы могут сесть в тюрьму на срок до семи лет.