Общество 26 февраля 2024, 14:43 Юрист Ковалева напомнила, что за разглашение персональных данных работнику грозит дисциплинарная ответственность

Читать 360tv в

Работник, который попался на разглашении персональных данных, должен быть готов к тому, что его ждет дисциплинарная ответственность и даже увольнение. Об этом «ФедералПресс» рассказала юрист Наталия Ковалева.

Она объяснила, что дисциплинарная ответственность предполагает выговор и замечание, а порой — и увольнение. Однако, подчеркнула юрист, чтобы применить к работнику санкции, нужно иметь документ с его подписью, где говорится, что он обязуется не разглашать персональные данные.

Реклама

Также, добавила Наталия Ковалева, работодатель должен доказать, что сотрудник сообщил секретную информацию в рамках трудовой деятельности. К разглашению данных относится также и размер зарплаты.

Авторы: