Общество 02 апреля 2024, 11:32 Юрист Костянов: индивидуальные приборы учета помогут сэкономить на ЖКУ

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Юрист Андрей Костянов рассказал, как меньше платить за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). Так, нужно следить за деятельностью управляющей компании и утверждать условия договора на общем собрании, отметил эксперт в беседе с сайтом телеканала «Звезда».

Кроме того, специалист посоветовал приобрести более экономичные приборы.

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«По воде и газу — не забываем про установку индивидуальных приборов учета, не забываем передавать показания», — добавил Костянов.

Он также предложил вариант с отказом от работ УК, в которых нет необходимости. Однако важно помнить про минимальный перечень, утвержденный законодательством РФ.