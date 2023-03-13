Общество 13 марта 2023, 18:11 Юрист Корабель рассказала, как защитить имущество от раздела после развода

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При разводе на почве раздела имущества между супругами нередко возникают недопонимания и конфликты. О том, как защить свое имущество, рассказала юрист, советник по наследственному планированию Светлана Корабель в беседе с Lenta.ru.

По словам специалиста, заключение брачного договора позволит супругам защитить имущество при разделе. В документе должно быть указано, что каждый партнер имеет право на то имущество, которое за ним зарегистрировано.

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Как сообщили «Известия», брачный договор можно заключить и во время брака.

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