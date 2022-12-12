Общество 12 декабря 2022, 13:31 Юрист Комсолев посоветовал россиянам до 1 января оплатить госпошлины на «Госуслугах»

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Правозащитник и юрист Владимир Комсолев в разговоре с радиостанцией Sputnik посоветовал россиянам до 1 января оплатить госпошлины на сайте «Госуслуги», поскольку с нового года перестанет действовать скидка в 30%.

«Министерство финансов с 1 января 2023 года аннулирует данную скидку, и лучше воспользоваться ею до конца декабря», — сообщил юрист.

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Он напомнил, что скидка распространяется на уплату госпошлины для получения загранпаспорта, смену ФИО, замену общегражданского паспорта в связи с утерей, порчей и так далее.

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Чтобы оформить новое водительское удостоверение или загранпаспорт, то подавать заявку можно за полгода до истечения срока действия старых документов, добавил юрист.