Юрист Колотович объяснила, на каких условиях сотрудника могут отозвать из отпуска

Отозвать сотрудника из отпуска работодатель может только с его согласия, с перерасчетом отпускных и с обязательной компенсацией неиспользованной части отпуска впоследствии. Об этом Life рассказала адвокат Надежда Колотович.

Если сотрудник не дает согласие прервать отпуск, никаких законных оснований заставить его это сделать у работодателя быть не может. В случае согласия сотрудника работодатель должен оформить письменное уведомление об отзыве, а работнику со своей стороны необходимо подтвердить согласие документально.

Отпускные необходимо пересчитать, чтобы сотрудник получил зарплату за ставшие рабочими дни. Также работодатель обязан впоследствии предоставить сотруднику оставшуюся часть отпуска в любое время по выбору сотрудника.