Общество 21 февраля 2024, 13:48 Юрист Коломийцев рассказал, что дачникам грозит наказание за неправильное хранение удобрений

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Владельцам дачных участков, которые неправильно хранят минеральные и органические удобрения, будут выписывать штрафы в размере от 2000 до 7000 рублей. Об этом сайту «Аргументы и факты» сообщил юрист Сергей Коломийцев.

Как рассказало ИА НСН, по правилам минеральные удобрения нужно хранить в закрытых помещениях и при допустимой влажности воздуха. Органические удобрения разрешается держать на открытом воздухе при условии создания специальной площадки — ям или хранилищ с бортиками.

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Главное правило — не дать удобрениям попасть на соседние земли, в водоемы и системы водоснабжения, отметил юрист.