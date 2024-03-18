Общество 18 марта 2024, 11:21 Юрист Кофанов: увольнение по официальному сокращению предполагает максимальные выплаты

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Юрист Дмитрий Кофанов посоветовал не бояться отстаивать законные права при увольнении. Об этом сообщила радиостанция Sputnik.

По словам эксперта, не стоит писать заявление по собственному желанию, если того просит начальник. Именно при официальном сокращении персонала сотрудник получает максимальные выплаты, пояснил специалист.

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«Естественно, для работодателя такая процедура — большая финансовая нагрузка, и работодатели этого не любят», — отметил Кофанов.

Он отметил, что в данной ситуации гражданину начисляют выходное пособие в размере одного среднего заработка. Кроме того, он может получить деньги за последующие три месяца, если не найдет новое место.