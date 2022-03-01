Юрист Кофанов рассказал о новых штрафах для работодателей

Российские работодатели с 1 марта обязаны вести учет и рассматривать обстоятельства и причины, которые привели к возникновению микротравм у работников при выполнении служебных обязанностей. Юрист Дмитрий Кофанов рассказал Ura.ru, какие штрафы грозят предприятиям за нарушение этих требований.

«Руководитель может быть привлечен к ответственности за отсутствие расследований микротравм, полученных сотрудником, штраф составляет 50 — 80 тысяч рублей, и от 110 до 130 тысяч рублей придется заплатить за допуск к выполнению трудовых обязанностей без медицинского осмотра при наличии противопоказаний, без обучения охране труда», — сказал юрист.

По мнению экспертов, под видом микротравм руководители компаний могут скрывать реальные нарушения охраны труда.