Общество 23 мая 2023, 15:09 Юрист Кофанов напомнил, что при задержке зарплаты нужно обращаться в прокуратуру и трудовую инспекцию

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Если работодатель задерживает зарплату, есть способ добиться справедливости, все механизмы уже прописаны в соответствующем законе. Об этом «Радио 1» рассказал юрист по трудовому праву Дмитрий Кофанов.

Он подчеркнул, что помочь могут три ведомства: это прокуратура, трудовая инспекция и следственный комитет. Все зависит от срока задержки.

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Кроме того, как добавили «Народные новости», уже через 15 дней невыплаты можно написать заявление на приостановление трудовой деятельности. Тогда работник может законно сидеть дома, пока ему не дадут зарплату. При этом деньги во время простоя все еще будут ему начисляться.

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