Юрист Киселева рассказала, какие документы следует проверять при покупке квартиры

Юрист Наталья Киселева рекомендовала при покупке квартиры внимательно проверять документы. Об этом сообщило агентство «Прайм».

По данным сайта «Дни.ру», в первую очередь следует проверить документ о праве собственности, который должен быть оформлен «без подчисток, описок, исправлений, юридических погрешностей».

Также нужно посмотреть выписку из домовой книги или единый жилищный документ, чтобы выяснить наличие других людей, которые могут пользоваться квартирой.