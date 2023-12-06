Общество 06 декабря 2023, 16:07 Юрист Карабанов: закон о запрете телефонов в школе не нарушает права учеников и родителей

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Комитет Госдумы по просвещению одобрил для принятия во втором чтении законопроект, вводящий запрет на использование мобильных телефонов в школах. В беседе с «ФедералПресс» нововведение прокомментировал юрист Александр Карабанов.

По его словам, соответствующие меры не нарушают права учеников или их родителей. Эксперт напомнил, что гаджеты — один из основных источников отвлечения внимания детей от образовательного процесса. Запрет на телефоны приведет к повышению успеваемости, добавил Карабанов.