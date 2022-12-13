Общество 13 декабря 2022, 14:40 Юрист Карабанов заявил, что выплата 13-й зарплаты зависит от желания работодателя

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Поскольку в Трудовом кодексе не указана 13-я зарплата в качестве обязательной выплаты сотрудникам, это означает, что работодатель сам вправе решать, выплачивать ее или нет. Об этом «ФедералПресс» сообщил юрист Александр Карабанов.

Некоторые компании прописывают 13-ую зарплату в договоре, который был заключен с сотрудником.

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«Если в договоре не прописана 13-я зарплата, то сотрудник не имеет право ее требовать, это исключительно добровольное решение работодателя», — сообщил юрист.

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Рабочий регламент, минимальная зарплата и отпуск должны соответствовать тому, что указано в законодательном акте, резюмировал Карабанов.