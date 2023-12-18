Общество 18 декабря 2023, 18:52 Юрист Карабанов: в случае повреждения имущества фейерверками следует звонить на 112 и вызывать оперативников

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Кандидат юридических наук, адвокат Александр Карабанов в беседе с Общественной Службой Новостей дал совет россиянам, как поступать в случае повреждения имущества во время запуска фейерверков.

Эксперт напомнил, что пользоваться пиротехникой вблизи жилых домов категорически запрещено. Гражданин может позвонить в службу 112 и вызвать полицию, которая обязана пресечь незаконные действия.

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«Если все-таки произошел какой-то инцидент с повреждением имущества, возгоранием или причинением физического вреда, нужно также звонить на 112 и вызывать следственно-оперативную группу», — сообщил Карабанов.