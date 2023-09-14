Общество 14 сентября 2023, 19:13 Юрист Карабанов поддержал идею запрета продажи оружия мигрантам

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В России предложили запретить продажу оружия мигрантам, которые получили гражданство менее пяти лет назад. Эту инициативу поддержал юрист Алексей Карабанов в беседе с «ФедералПресс».

По слова эксперта, определить искренность мотивов иностранцев сразу после получения ими гражданства довольно сложно. Именно поэтому мигранты входят в особую зону ответственности и дополнительного контроля.

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Кроме того, инициатива будет актуальна на фоне получения многими мигрантами гражданства в упрощенном порядке при участии в СВО.