Общество 29 декабря 2023, 11:53 Юрист Карабанов отнес мелкое хулиганство к самым частым правонарушениям в новогодние праздники

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Новогодние выходные — один из самых тяжелых периодов в работе полицейских. В беседе с «ФедералПресс» юрист Александр Карабанов рассказал о самых распространенных правонарушениях в это время.

По его словам, граждане чаще всего попадают в отделение из-за мелкого хулиганства. Специалист связал эту причину с традицией употреблять спиртное в праздники.

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Юрист добавил, что нередко в январские выходные случаются драки. В результате участники потасовки получают телесные повреждения различной степени тяжести.