Юрист Карабанов дал три совета тем, у кого есть ипотека | 360°

Общество 19 октября 2022, 17:06 Юрист Карабанов дал три совета тем, у кого есть ипотека Юрист Карабанов: чтобы быть спокойным за будущее, нужно делать накопления

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В неспокойные времена у владельцев ипотеки забот еще больше, чем у остальных. В разговоре с Общественной службой новостей адвокат Александр Карабанов рассказал, как могут упростить себе жизнь те, у кого есть ипотека или кредит.

Чтобы быть спокойным за свое будущее, стоит начать делать накопления. Финансовая подушка позволит не волноваться, что из-за непредвиденных обстоятельств придется влезть в долги.

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Если финансовая подушка уже есть, юрист посоветовал закрыть ипотеку досрочно.

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«Это будет неоценимым вкладом в семейную экономику», — сказал Карабанов.

Если накоплений нет и нет возможности откладывать деньги, стоит рассмотреть вариант реструктуризации кредита. Другие банки могут предложить выплачивать кредит на более выгодных условиях.