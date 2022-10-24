Юрист Калинина опровергла популярные мифы об алиментах | 360°

Общество 24 октября 2022, 21:25 Юрист Калинина опровергла популярные мифы об алиментах

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Адвокат Ирина Калинина обсудила с Life нюансы выплаты алиментов в России. Обеспечивать своих несовершеннолетних детей должны родители.

Если же родители нетрудоспособны и им нужна помощь, уточнила Калинина, то они могут получать алименты от своих совершеннолетних трудоспособных детей.

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«Лишенные родительских прав лица от своих детей ничего ждать не могут по закону», — заметила адвокат.

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Алименты также могут выплачивать дедушки и бабушки своим внукам, если тех не обеспечивают нерадивые родители. Кроме того, алименты могут платиться и после 18 лет. Под это попадают две категории — нетрудоспособные нуждающиеся инвалиды первой и второй группы, а также студенты-очники на весь период обучения.